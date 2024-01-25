2.12 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» بارتفاع 71 %

حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً مهماً في 2023، حيث بلغ ارتفاع صافي الأرباح 71 % لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وفي الربع الأخير من عام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.77 مليارات درهم بزيادة 50 %.

ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية. ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 117 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الأنشطة التمويلية. أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ارتفع صافي الربح بشكل قياسي ليصل إلى 2.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 71 %.

تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69 %. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18 % ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023. نمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11 % لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023. ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9 % لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76 % من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: حقق الإمارات الإسلامي في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا. وتشكل الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة والبنية الرقمية منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

كما حقق الإمارات الإسلامي ارتفاعاً قياسياً يعتبر الأعلى على الإطلاق في صافي الأرباح بلغ 2.12 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 71 % مقارنة بعام 2022. وسجل المصرف نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 50 % مقارنة بعام 2022 مع ارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9 % خلال الفترة ذاتها.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: بصفتنا الذراع المصرفية الإسلامية الرائدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق. فقد حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول.

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