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يقتل والده وزوجته وابنه وينتحر بسبب خلافات عائلية

1/25/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت جريمة عنف عائلي في بلدة مونتاباور غربي ألمانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص أمس، بينهم طفل، حسبما أفادت الشرطة.

وذكر ممثلو الادعاء أن رجلاً (37 عاماً) قتل والده (68 عاماً) وزوجته (39 عاماً) وابنهما (3 أعوام) خلال حالة اهتياج أمس.

وعثرت الشرطة على الجثث بعد دخول مبنى سكني في البلدة، كما عثرت على الجاني المشتبه به وهو يعاني إصابات خطرة.

وأضاف ممثلو الادعاء، أمس، أنه «وفقاً للمعلومات الحالية، قد تكون الجريمة ناتجة عن خلافات عائلية. وكان الجاني والضحايا يقيمون في المنزل نفسه».


وبحسب مكتب ممثل الادعاء العام المحلي، أطلق الجاني المشتبه به النار على رأسه، وتم إعلان وفاته دماغياً في مستشفى محلي.

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