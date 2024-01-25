الملك تشارلز الثالث يستعد لإجراء جراحة خلال الأسبوع

عاد العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، إلى لندن لتلقي علاج، حيث يعاني تضخم البروستاتا.

وشوهد الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، وهو يستقل سيارة بالقرب من قصر باكنغهام، بعد وصوله من بلدة ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، بعد ظهر أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن صحيفة «ذا صن».

وذكرت الوكالة أن الملك ألغى عدداً من الارتباطات، حيث يستعد للخضوع لجراحة هذا الأسبوع.

وتم تشخيص حالة تشارلز بأنها حميدة في 17 يناير أثناء إقامته في بيركهول باسكتلندا، بعد إجراء فحص طبي بسبب ظهور أعراض.

ومن المعروف أن الملك أراد مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون أعراضاً على الخضوع للفحص الطبي.

وقد حث الأطباء الملك، الذي اعتلى العرش قبل 16 شهراً فقط، على الراحة قبل الجراحة التقويمية.

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