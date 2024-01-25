ولادة حيوان برأس إنسان في تايلاند.. وأطباء بيطريون يشرحون السبب

أثارت ولادة حيوان غريب الملامح دهشة عارمة في إحدى قرى تايلاند، إذ بدا جسمه أشبه بالماعز لكنَّ رأسه في صورة رأس إنسان.

وأوضح أطباء بيطريون أن المظهر الغريب للماعز يرجع إلى نقص الكالسيوم، ما يؤدي إلى تشكيل رأس الحيوان بصورة غير طبيعية، مشيرين إلى اعتقادهم بأن فرص بقاء الحيوان على قيد الحياة ضئيلة، وذلك وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ولم تكن هذه الظاهرة الغريبة جديدة من نوعها، فقد شهدت قرية جانجابور بولاية آسام شمال شرقي الهند في ديسمبر 2021 واقعة شبيهة، حينما أصيب مزارع هندي بالدهشة لحظة ولادة عنزة بوجه إنسان.

وأوضح المزارع شاكر داس، لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الحيوان المولود بدا بوجه منتفخ ويشبه رأسه رأس الإنسان، لافتاً إلى أن جيرانه هرعوا إلى منزله لمشاهدة ذلك المنظر العجيب الذي تركهم مصدومين.

وفي نوفمبر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ماعزاً حديث الولادة له وجه يشبه وجه الإنسان، وعيناه منتفختان ومتقاربتان، ما أثار قلق سكان قرية في ولاية ماديا براديش الهندية.

وأوضح طبيب بيطري يدعى ماناف سينغ، لموقع «تايمز ناو نيوز»، أن الماعز حديث الولادة يعاني حالة يُطلق عليها «عسر الهضم الرأسي»، مشيراً إلى أنها تحدث في واحد من كل 50 ألف حيوان.