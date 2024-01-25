كيف رد محمد صلاح على المشككين في حبه لمصر؟

ردّ النجم محمد صلاح على المشككين بحبه لبلده مصر، وعلى الانتقادات التي طالته غداة قراره بالعودة إلى إنجلترا للخضوع للعلاج من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ومغادرته «الفراعنة» الذين يستعدون لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج.

ومن المرجح أن يغيب صلاح (31 عاماً) لفترة تصل إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة التي تعرّض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال المباراة التي انتهت بالتعادل أمام غانا 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتعرّض مهاجم ليفربول لانتقادات لاذعة من جرّاء قراره مغادرة ساحل العاج من أجل تلقي العلاج في ليفربول.

وقال النجم المصري السابق أحمد حسن، صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية، إنه كان على صلاح البقاء مع الفريق «حتى لو كان يقف على قدم واحدة».

ويأمل قائد «الفراعنة» أن يلتحق مجدداً بزملائه في حال تمكنوا من بلوغ أدوار متقدمة في البطولة، مبدياً عدم اكتراثه بمن شككوا في ولائه لمنتخب بلاده.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل، وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت، وأرجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية».

وأضاف: «بردو بحبها وبحب ناسها (مرفقاً كلامه بصورة لعلم مصر).. حاولوا أكتر».

وفي المباراة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات، اكتفى صلاح بمشاهدة المباراة من المدرجات، إلا أنّ مصر تمكنت من حسم تأهلها إلى الدور الثاني بشق الأنفس بتعادلها أمام الرأس الاخضر 2-2.

ولم يسبق للمتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين أن فاز بالمسابقة القارية في مسيرته حيث خسر النهائي مرتين أمام الكاميرون عام 2017 ثمّ السنغال قبل عامين.

وفي ظل كثرة التحديات التي تنتظر ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي، أو الكأس أو كأس الرابطة أو الدوري الأوروبي، رأى البعض أن صلاح يُعطي ليفربول الأولوية على حساب بلده.

وقدّم مدرب ريدز الألماني يورغن كلوب اعتذاره للاتحاد المصري، بعدما أعلن بنفسه عن قرار صلاح العودة إلى أنفيلد لتلقي العلاج.

إلا انّ وكيل أعمال صلاح، رامي عباس عيسى، دافع عن النجم المصري بمواجهة منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «إنّ الأفراد أنفسهم والمؤثرين الذين ينهارون عند رؤية محمد، ويتوسلون متابعة منه أو صور سيلفي، حاولوا أن يستغلوا إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد لبلده».

وتابع: «قاموا بذلك من أجل الشهرة.. أريد أن أشكر أولئك الذين قاموا بردة فعل نبيلة، وسلّطوا الضوء على مدى سخافة ورخص هذا التصرف».

وأضاف: «الأهم، لمعظمكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي لكم هي عدم القلق، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في بروزها، أكبر من أن تتمكن وسائل التواصل الاجتماعي من إسقاطها».

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