انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

رفضت حركة «حماس» الموافقة على عقد أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها قبل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكشف المتحدث باسم حماس، غازي حمد، أمس، أن المفاوضات، التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة أخيراً، شهدت تقدماً طفيفاً.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفاً لإطلاق النار كخطوة أولى، وذلك بحسب مصادر حماس في بيروت.

وعلى الصعيد الآخر، رفضت حركة حماس اقتراحاً يقضي بمغادرة قيادة الحركة لقطاع غزة، في إطار حل يتم التفاوض عليه.

وأفادت عدة وسائل إعلامية بوجود آمال في إبرام اتفاق جديد بشأن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف أطول لإطلاق النار.

كان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان، صرح، يوم الاثنين الماضي، شرط حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة بأنه «سخيف».

وقال هيمان: «مطلب حماس بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة، وإطلاق سراح المغتصبين والقتلة الذين ارتكبوا فظائع 7 أكتوبر مقابل إطلاق سراح رهائننا، لهو مطلب سخيف»، موضحاً أن هذا سيكون «ببساطة استسلاماً لحماس».

وأضاف: «من الضروري أن تحقق إسرائيل انتصاراً كاملاً في هذه الحرب»، لافتاً إلى أن «إسرائيل لا يمكنها الفوز في هذه الحرب قبل تدمير حماس بالكامل».

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