إسرائيل تقتل 20 فلسطينياً خلال طابور مساعدات غذائية في غزة

أعلنت وزارة الصحة، التي تديرها «حماس» في غزة، أن قصفاً إسرائيلياً أسفر عن مقتل 20 فلسطينياً وإصابة 150، مشيرةً إلى أن الضحايا كانوا يصطفون للحصول على مساعدات غذائية.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت مناطق حول مستشفيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس، ما دفع النازحين إلى القيام بمحاولة يائسة جديدة للعثور على ملاذ آمن.

ووصف مسؤول في منظمة الصحة العالمية الوضع الغذائي في الشمال بـ«المروع تماماً»، وقال عمال إغاثة إن حشوداً من فلسطينيين جوعى وبائسين تهجم على شحنات المساعدات الشحيحة، ويقول عمال الإغاثة إنهم رأوا أناساً يبدو عليهم الهزال من الجوع وأعينهم غائرة.

ويعاني معظم سكان قطاع غزة، وعددهم زهاء 2.3 مليون نسمة، الآن من زحام شديد في خان يونس وبلدات شمال وجنوب المدينة، بعد أن نزحوا من النصف الشمالي من القطاع في وقت سابق خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وذكر مسؤولو الصحة في غزة أن 50 فلسطينياً على الأقل قُتلوا في خان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعدما تحولت إسرائيل عن العمليات الشاملة، وسحبت قواتها من المناطق الشمالية التي تقول إنها تسيطر الآن على جزء كبير منها.

وقالت امرأة فلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إنه لا توجد منطقة آمنة ولا مكان يلوذون به، مناشدةً العالم أن يوقف الحرب التي وصفتها بأنها «قتلت الكبار والصغار».

وأكد الجيش الإسرائيلي، في أحدث بياناته، أن قواته في خان يونس تقاتل مسلحين في أحياء متقاربة، موضحاً أنها تستخدم ضربات جوية دقيقة ونيران قناصة لضرب أهداف تابعة لحماس.

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