استهداف مجمع للغاز بصاروخي كاتيوشا في كردستان العراق

كشف مصدر أمني ومسؤول محلي أن صواريخ أُطلقت، مساء أمس، على مجمع للغاز في منطقة كردستان شمالي العراق.

وقال المصدر إن «صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل كورمور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر».

وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيراً إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز يعمل عناصر الإطفاء على إخماده.

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