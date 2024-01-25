استهداف مجمع للغاز بصاروخي كاتيوشا في كردستان العراق

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف مصدر أمني ومسؤول محلي أن صواريخ أُطلقت، مساء أمس، على مجمع للغاز في منطقة كردستان شمالي العراق.
وقال المصدر إن «صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل كورمور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر».
وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيراً إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز يعمل عناصر الإطفاء على إخماده.
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