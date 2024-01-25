سجن حليف ترامب لرفضه التعاون بالتحقيق في اقتحام الكابيتول

حُكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرّب لدونالد ترامب، بيتر نافارو، أمس، بالسجن لمدة أربعة أشهر، بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وكانت محكمة أمريكيّة قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأمريكي السابق، وهو ستيف بانون، لمدة أربعة أشهر في عام 2022، لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.

وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.

وأصدر القاضي أميت ميهتا، أمس، الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضاً.

ودين بيتر نافارو في سبتمبر بتهمة رفض الحضور في فبراير 2022، وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021.

وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ، في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز