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سيناتور أميركي: الوضع بغزة هو الأسوأ بالعالم

1/25/2024 7:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السيناتور جيفري ميركلي، الخميس ، إن المطالب بربط المساعدات لإسرائيل بضمانات إنسانية تحظى بقبول كبير في الكونغرس.
وأضاف ميركلي، في تصريحات تلفزيونية، أن الوضع في غزة هو الأسوأ بالعالم ولا يمكن للولايات المتحدة التواطؤ في هذا الأمر.

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