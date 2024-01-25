سيناتور أميركي: الوضع بغزة هو الأسوأ بالعالم

سيناتور أميركي: الوضع بغزة هو الأسوأ بالعالم
التاريخ
1/25/2024 7:11:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السيناتور جيفري ميركلي، الخميس ، إن المطالب بربط المساعدات لإسرائيل بضمانات إنسانية تحظى بقبول كبير في الكونغرس.
وأضاف ميركلي، في تصريحات تلفزيونية، أن الوضع في غزة هو الأسوأ بالعالم ولا يمكن للولايات المتحدة التواطؤ في هذا الأمر.
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