اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت جمعية أردن أخضر البيئية، اليوم الخميس، مشروع تعزيز الزراعة المستدامة بالطاقة الشمسية، وتمكين المزارعين في منطقة أم قيس، والممول من السفارة البولندية.
وقال السفير البولندي لوكجان كاربنسكي، خلال رعايته حفل الاختتام، إن المشروع يهدف لتعزيز المزارعين، وتمكينهم عبر توفير أربع تقنيات حديثة للري بواسطة استخدام الطاقة الشمسية، للوصول إلى الاستدامة الزراعية وتوفير حلول لازمة، خاصة في ظل ندرة المياه التي يعاني منها الأردن، لافتًا إلى أن هذا المشروع يساعد على تقليل نسبة استهلاك المياه، بنسبة 65 إلى 90 بالمئة.
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