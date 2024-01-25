اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت جمعية أردن أخضر البيئية، اليوم الخميس، مشروع تعزيز الزراعة المستدامة بالطاقة الشمسية، وتمكين المزارعين في منطقة أم قيس، والممول من السفارة البولندية.



وقال السفير البولندي لوكجان كاربنسكي، خلال رعايته حفل الاختتام، إن المشروع يهدف لتعزيز المزارعين، وتمكينهم عبر توفير أربع تقنيات حديثة للري بواسطة استخدام الطاقة الشمسية، للوصول إلى الاستدامة الزراعية وتوفير حلول لازمة، خاصة في ظل ندرة المياه التي يعاني منها الأردن، لافتًا إلى أن هذا المشروع يساعد على تقليل نسبة استهلاك المياه، بنسبة 65 إلى 90 بالمئة.

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