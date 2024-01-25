Friday, 26 January 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

1/25/2024 7:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت مجموعة إنجاز الإعلامية، اليوم الخميس، في مركز إنجاز للتدريب الإعلامي دورة بعنوان "الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي"التي عقدت على مدار اسبوعين.


وقالت المدربة الإعلامية رزان المومني، إن الدورة التي استهدفت فريق عمل المجموعة، تناولت عددًا من المحاور، منها التدرب على كتابة الخبر الصحفي، والتحرير الإلكتروني، والتعلم على أساسيات المونتاج وصناعة الدعوات، إضافة إلى التدرب على مهارات الإعلام الرقمي وتطبيقه من خلال البرامج المخصصة، لهذا الهدف.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25012024000208011052ID1107770653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث