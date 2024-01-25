اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت مجموعة إنجاز الإعلامية، اليوم الخميس، في مركز إنجاز للتدريب الإعلامي دورة بعنوان "الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي"التي عقدت على مدار اسبوعين.
وقالت المدربة الإعلامية رزان المومني، إن الدورة التي استهدفت فريق عمل المجموعة، تناولت عددًا من المحاور، منها التدرب على كتابة الخبر الصحفي، والتحرير الإلكتروني، والتعلم على أساسيات المونتاج وصناعة الدعوات، إضافة إلى التدرب على مهارات الإعلام الرقمي وتطبيقه من خلال البرامج المخصصة، لهذا الهدف.
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