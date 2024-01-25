اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت مجموعة إنجاز الإعلامية، اليوم الخميس، في مركز إنجاز للتدريب الإعلامي دورة بعنوان "الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي"التي عقدت على مدار اسبوعين.



وقالت المدربة الإعلامية رزان المومني، إن الدورة التي استهدفت فريق عمل المجموعة، تناولت عددًا من المحاور، منها التدرب على كتابة الخبر الصحفي، والتحرير الإلكتروني، والتعلم على أساسيات المونتاج وصناعة الدعوات، إضافة إلى التدرب على مهارات الإعلام الرقمي وتطبيقه من خلال البرامج المخصصة، لهذا الهدف.

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