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مسيّرات اسرائيلية تقصف مناطق لبنانية جنوبية

1/25/2024 7:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت مسيرات اسرائيلية غارات على بلدة عيتا الشعب اللبنانية المتاخمة للحدود مع اسرائيل، وأطلقت عدداً من الصواريخ الموجهة، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت.


وأضاف المصدر، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ، منطقة في الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة جويّة جبل حانين في بلدة البازورية، مشيراً إلى تسجيل أربع غارات متتالية في منطقه الجبور في قضاء جزين، وقصف بالقذائف الفوسفورية لبلدة علما الشعب.

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