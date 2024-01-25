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جامعة تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

1/25/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة اليرموك ، عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس .


ودعت الراغبين بالتقدم إلى الشواغر، الاطلاع على موقع الجامعة ()، علما بأن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيا فقط، وآخر موعد لاستقبال الطلبات، بتاريخ 1/27 /2024.

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