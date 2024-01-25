جامعة تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

جامعة تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم
التاريخ
1/25/2024 3:12:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة اليرموك ، عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس .
ودعت الراغبين بالتقدم إلى الشواغر، الاطلاع على موقع الجامعة ()، علما بأن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيا فقط، وآخر موعد لاستقبال الطلبات، بتاريخ 1/27 /2024.
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