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الاحتلال ينسف مربعا سكنيا جنوب غزة

1/25/2024 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في جنوب مدينة غزة اليوم الخميس.


وكانت قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية في مختلف مناطق القطاع، كما فجرت مئات المنازل قرب السياج الحدودي ضمن خطة لإقامة منطقة عازلة، بحسب تقارير للإعلام الإسرائيلي.

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