الاحتلال ينسف مربعا سكنيا جنوب غزة
التاريخ
1/25/2024 3:12:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في جنوب مدينة غزة اليوم الخميس.
وكانت قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية في مختلف مناطق القطاع، كما فجرت مئات المنازل قرب السياج الحدودي ضمن خطة لإقامة منطقة عازلة، بحسب تقارير للإعلام الإسرائيلي.
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