وزير الخارجية: أي مقاربة مستقبلية يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب على القطاع.
وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام.
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