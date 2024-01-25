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وزير الخارجية: أي مقاربة مستقبلية يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من فلسطين

1/25/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب على القطاع.
وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام.

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