أونروا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من نازحين مغادرة مأوى تعرض للقصف

وأكدت متحدثة باسم أونروا شهادات نازحين في المركز قالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهلهم حتى الخامسة من بعد ظهر الجمعة للمغادرة. وقالت النازحة أمل لبد "أخبرونا أن علينا إخلاء المقر قبل مساء الغد".

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