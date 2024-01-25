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أونروا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من نازحين مغادرة مأوى تعرض للقصف

1/25/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من النازحين مغادرة مركز الإيواء الذي تعرض لقصف مدفعي.


وأكدت متحدثة باسم أونروا شهادات نازحين في المركز قالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهلهم حتى الخامسة من بعد ظهر الجمعة للمغادرة.
وقالت النازحة أمل لبد "أخبرونا أن علينا إخلاء المقر قبل مساء الغد".

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