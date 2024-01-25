أونروا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من نازحين مغادرة مأوى تعرض للقصف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من النازحين مغادرة مركز الإيواء الذي تعرض لقصف مدفعي.
وأكدت متحدثة باسم أونروا شهادات نازحين في المركز قالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهلهم حتى الخامسة من بعد ظهر الجمعة للمغادرة.
وقالت النازحة أمل لبد "أخبرونا أن علينا إخلاء المقر قبل مساء الغد".
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