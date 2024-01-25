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توجيهات صارمة من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

1/25/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسخر الإمكانات والقدرات كافة للدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة حازمة وبشدة في منع عمليات التسلل والتهريب، ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة استقراره.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء إلى كتيبة حرس الحدود الثالثة الملكية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن طلال علي الغبين.
واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات الموكلة لها، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.
وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مناطق مسؤولياتهم، في حماية حدود الوطن، مشيداً بالجاهزية والمعنويات العالية التي تتمتع بها.

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