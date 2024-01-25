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أمر ملكي سعودي بشأن الاردن

1/25/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - إنفاذاً للأمر الملكي الكريم؛ قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، السفير الأردني السابق لدى المملكة علي الكايد، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية والبراءة الخاصة، بحضور عدد من أصحاب الدولة والمعالي وكبار الشخصيات والمسؤوليين في الأردن.


وأعرب السفير السديري عن خالص تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها السفير الكايد في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والأردن، والدور البارز الذي قام به في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى أفضل المستويات.
من جهته رفع السفير الكايد أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هذا التكريم، موضحاً بأن ما قام به من جهود جاء انفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانعكاسا للعلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين قيادة وشعباً.

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