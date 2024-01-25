أمر ملكي سعودي بشأن الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - إنفاذاً للأمر الملكي الكريم؛ قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، السفير الأردني السابق لدى المملكة علي الكايد، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية والبراءة الخاصة، بحضور عدد من أصحاب الدولة والمعالي وكبار الشخصيات والمسؤوليين في الأردن.
وأعرب السفير السديري عن خالص تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها السفير الكايد في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والأردن، والدور البارز الذي قام به في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى أفضل المستويات.
من جهته رفع السفير الكايد أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هذا التكريم، موضحاً بأن ما قام به من جهود جاء انفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانعكاسا للعلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين قيادة وشعباً.
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