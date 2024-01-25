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ديوان المحاسبة يبحث ووفدا من الخارجية البريطانية التعاون المشترك

1/25/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث ديوان المحاسبة مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية، فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين والعديد من المؤسسات البريطانية ذات العلاقة.


وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال زيارة الوفد للديوان اليوم الخميس، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني شكلت خارطة طريق ودعما كبيرا لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن عملية التحديث التي تجري حاليا وسيعلن عنها في إطار الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة ستكون منسجمة مع منظومة الإصلاح في محاورها الثلاثة.

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