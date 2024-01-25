ديوان المحاسبة يبحث ووفدا من الخارجية البريطانية التعاون المشترك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث ديوان المحاسبة مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية، فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين والعديد من المؤسسات البريطانية ذات العلاقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال زيارة الوفد للديوان اليوم الخميس، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني شكلت خارطة طريق ودعما كبيرا لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن عملية التحديث التي تجري حاليا وسيعلن عنها في إطار الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة ستكون منسجمة مع منظومة الإصلاح في محاورها الثلاثة.
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