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مركز الأزمات يحذر الأردنيين خلال الساعات القادمة

1/25/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأردنيين من الحالة الجوية في الساعات القادمة.
وحذر المركز في بيان مقتضب له :


⚠️خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.


⚠️خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض وغزارة الأمطار.


⚠️خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها التي قد تتجاوز سرعتها حاجز 65كم/ساعة .


⚠️خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة على الطرق الصحراوية.




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