الملكة : في العقبة مع إيمان وسلمى - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الخميس، ترافقها سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى مع شابات وشباب أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل في محافظة العقبة.
وأدرجت جلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا من اللقاء وارفقته بمنشور كتبت فيه "اليوم في العقبة مع إيمان وسلمى خلال لقاء مع شابات وشباب أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل" .
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