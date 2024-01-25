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الملكة : في العقبة مع إيمان وسلمى - صور

1/25/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الخميس، ترافقها سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى مع شابات وشباب أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل في محافظة العقبة.
وأدرجت جلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا من اللقاء وارفقته بمنشور كتبت فيه "اليوم في العقبة مع إيمان وسلمى خلال لقاء مع شابات وشباب أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل" .










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