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بيان ناري لـ ابو عبيدة حول محاور القتال بغزة

1/25/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، الخميس، إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.
وأكد أن المجاهدين أجهزوا على 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.
وتابع في بيان صحفي عبر التليجرام "كما تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولوا على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

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