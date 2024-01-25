بايدن يخطط لإرسال مدير CIA للتوصل لاتفاق بين حماس والاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، سيلتقي في الأيام القادمة مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين "بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى بين (حماس) والاحتلال".
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن مدير (CIA) "سيلتقي برئيسي الموساد والمخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25012024000208011052ID1107770263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.