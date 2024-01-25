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بايدن يخطط لإرسال مدير CIA للتوصل لاتفاق بين حماس والاحتلال

1/25/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، سيلتقي في الأيام القادمة مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين "بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى بين (حماس) والاحتلال".
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن مدير (CIA) "سيلتقي برئيسي الموساد والمخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر".

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