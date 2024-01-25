حماس تندد بمجزرة دوار الكويت وتدعو الأمم المتحدة للتحرك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة أكثر من 150 آخرين.
ووصفت الحركة استهداف هؤلاء المدنيين بجريمة حرب مروعة، وقالت إن تكرار هذه الجرائم يعبر عن استخفاف الاحتلال بحياة البشر والقوانين الدولية، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك بضوء أخضر أميركي.
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