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حماس تندد بمجزرة دوار الكويت وتدعو الأمم المتحدة للتحرك

1/25/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة أكثر من 150 آخرين.
ووصفت الحركة استهداف هؤلاء المدنيين بجريمة حرب مروعة، وقالت إن تكرار هذه الجرائم يعبر عن استخفاف الاحتلال بحياة البشر والقوانين الدولية، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك بضوء أخضر أميركي.

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