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الامن يكشف تفاصيل التعامل مع حقيبة مدرسية بعمان - شاهد الفيديو

1/25/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بين الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام أن بلاغا ورد يوم الثلاثاء الماضي لمركز القيادة والسيطرة حول وجود حقيبة مدرسية ملقاة في احدى مناطق وسط العاصمة حيث تحركت على الفور الفرق المختصة من مديرية الأمن العام ، للتأكد من الحقيبة وما بداخلها .
وأضاف أنه لم يعثر بداخلها على أي شيء يشكل خطرا، وأن التعامل في مثل هذه الحالات يكون وفقا لإجراءات يتم اتباعها لأخذ الاحتياطات اللازمة في جميع الحالات المشابهة.

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