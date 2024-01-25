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مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها

1/25/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام اليوم الخميس، تحذيراتها للتعامل مع المنخفض الجوي القادم والذي من المرتقب أن يبدأ تأثيره على المملكة غدًا الجمعة.
ودعت المديرية في تحذيراتها إلى الالتزام بالسلوك الآمن واتباع توصياتها المنشورة، وأبرزها، الانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب الكثيف.
كما نبهت من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تشكل الغبار في الطرق الصحراوية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الاودية والسيول وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.
وشددت على ضرورة تثيبت المقتنيات فوق أسطح البنايات والممتلكات الخارجية لتجنب تطايرها، والتأني أثناء قيادة المركبات تفاديًا لحوادث السير.
ونوهت المديرية إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة.
واكدت على المواطنين والسكان عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحدة 911 اذا دعت الحاجة.

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