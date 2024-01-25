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الاحتلال يعتدي على طواقم بلدية أريحا

1/25/2024 3:11:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طواقم بلدية أريحا، شرق المدينة.

وقالت البلدية في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على طواقم بلدية أريحا (عمال مجلس الخدمات المشترك)، أثناء تأديتهم عملهم في مكب النفايات الواقع شرق أريحا، واستولت على مفاتيح عدد من مركبات النفايات.


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