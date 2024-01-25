الاحتلال يعتدي على طواقم بلدية أريحا

الاحتلال يعتدي على طواقم بلدية أريحا
التاريخ
1/25/2024 3:11:48 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طواقم بلدية أريحا، شرق المدينة.
وقالت البلدية في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على طواقم بلدية أريحا (عمال مجلس الخدمات المشترك)، أثناء تأديتهم عملهم في مكب النفايات الواقع شرق أريحا، واستولت على مفاتيح عدد من مركبات النفايات.
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