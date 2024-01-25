الاحتلال يداهم منازل ومحال تجارية في حوسان وينكل بمواطن ونجله

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، قرية حوسان غرب بيت لحم، ونكلت بمواطن ونجله، وحولت سطح منزل إلى نقطة مراقبة .

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت المدخل الشرقي "المطينة"، ونصبت حاجزا عسكريا، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين، واحتجزت عددا منهم.

واضاف حمامرة، ان جنود الاحتلال داهموا عددا من المحلات التجارية وفتشوها، ونكلوا بالمواطن يوسف حميد حمامرة ونجله محمد، واحتجزوهما في معسكر للجيش قبل اطلاق سراحهما.

واشار الى أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزل في منطقة الشرفا بالقرية وحولته الى نقطة مراقبة، يعود للمواطن محمود عارف.



