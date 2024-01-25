تدشين موسوعة القيادة الإماراتية من 15 ألف عمل فكري للقيادة الرشيدة



دشن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، اليوم، "موسوعة القيادة الإماراتية" والتي تضم 15 ألف عمل فكري مكتوب ومرئي ومسموع تحت اسم الاتحاد.



وتعد موسوعة القيادة الإماراتية موسوعة إلكترونية شاملة وجامعة لإرث الوطن الفكري وقيادته الرشيدة لتكون مرجعاً أصيلاً للباحثين.





وأكد سلطان النعيمي مدير عام مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية في كلمة بهذه المناسبة على ثلاثية مهمة سيعمل المركز على إرسائها خلال الفترة القادمة لدعم موسوعة القيادة الإماراتية متمثلة في العملية المنهجية والديمومة والاستمرارية فضلا عن المأسسة والحوكمة، حيث سيكون هناك قسم خاص لحوكمة الموسوعة وضمان استمرارها.



يذكر أن العمل على المشروع بدأ في صيف 2021 بهدف الحفاظ على الإرث الفكري للقيادة الإماراتية الرشيدة ورؤيتها.