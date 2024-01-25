دبي تطلق أول بطولة في العالم للبدلات النفاثة فبراير المقبل

بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق "بطولة دبي للبدلات النفاثة" أول سباق في العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة في 28 فبراير المقبل.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن تنظيم هذا الحدث العالمي الفريد والأول من نوعه في دبي يعزز مكانة دبي كوجهة نموذجية على خارطة الرياضة العالمية عبر استضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب والرياضات مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها، وذلك بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهات سموه بتعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي وتشجيع أفراده وفئاته المختلفة على ممارسة الرياضة وتبنيها أسلوباً للحياة.

وأضاف سموه أن " هذه البطولة ستكون بداية لمرحلة مميزة على مستوى العالم في مجال الرياضات الجوية وسنعمل على تنظيم منافسات تزيّن سماء دبي بعروض تؤكد قدرة الانسان على تجاوز التحديات وتؤكد تفرّد وريادة دبي في تقديم فعاليات جديدة تجمع بين الابتكار والمغامرة والطموح الذي لا يقف عند حدود، كما تفتح المجال للمزيد من الإنجازات والابتكارات في هذا العالم الواسع".

ويشارك في البطولة ثمانية متسابقين من مختلف دول العالم من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي، ويتم تنظيمها بالتعاون مع شركة Gravity Industries الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية.

وجاء الإعلان عن إطلاق البطولة خلال احتفالية كبيرة أقيمت في برج بارك بجوار برج خليفة، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وريتشارد براوننج رئيس شركة Gravity Industries ورئيس طياري الاختبار فيها، و سامر الشمري مدير البطولة، وعدد من المختصين في الرياضات الجوية والمغامرين وحشد من الجماهير الذين استمتعوا بمشاهدة عرض حي للطيران بالبدلة النفاثة قدمه عدد من المتسابقين الذين حلقوا فوق مياه نافورة دبي بجوار برج بارك.

وتم الإعلان خلال الاحتفالية عن توقيع اتفاقية بين مجلس دبي الرياضي وشركة Gravity Industries لتنظيم بطولة دبي للبدلات النفاثة، وذلك خلال

فترة معرض دبي للقوارب بحيث يمكن لزوار المعرض مشاهدة المنافسات الفريدة من نوعها ، كما تم الإعلان عن أن المتسابق الإماراتي أحمد الشحي يخضع لتدريبات خاصة ومكثفة في بريطانيا وذلك لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.

وقال سعادة سعيد حارب " بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، يعمل دائما مجلس دبي الرياضي على تقديم الجديد والمميز دائما من الفعاليات الرياضية بالتعاون مع مختلف المنظمين الدوليين، وهذه البطولة ستكون إضافة جديدة وفريدة لقائمة الرياضات ليس في دبي فقط، ولكن في العالم أيضا، وستضيف لقطاع الرياضة من مختلف الجنسيات حدثاً مميزة، كما سيكون بداية لمرحلة جديدة في عالم الرياضات الجوية. ويسرنا أن يكون من بين المشاركين في هذا الحدث التاريخي الذي يحصل للمرة الأولى متسابق إماراتي من "إكس دبي" نفخر به ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في وضع اسم الدولة في عالم الرياضات الجوية".





وأضاف "ستكون الواجهة البحرية المميزة "دبي هاربر" مسرحاً لحدث فريد من نوعه يتناسب مع مكانة ونهج دبي كمدينة رائدة في مجالات الابتكار كافة والتي تعد المكان المثالي لإطلاق هذا الحدث المميز والتكنولوجيا الأحدث من نوعها في مجال طيران الأشخاص بدون طائرة، كما سيستمتع الجمهور بالمتابعة المباشرة للحدث في دبي هاربر إلى جانب ملايين عديدة من المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الإعلامية الذين سيشاهدون صوراً لطيران أشخاص لم يسبق لهم مشاهدتها سوى في أفلام الخيال العلمي".

واختتم حارب بتوجيه الشكر للجهات المتعاونة مع مجلس دبي الرياضي لإنجاح تنظيم الحدث وتضم، هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، و سكاي دايف دبي، وإكس دبي.

وقال ريتشارد براوننج رئيس شركة Gravity Industries "لقد حلق طيارونا في دبي عدة مرات على مدار السنوات الست الماضية، وإنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن أعود بدعم من مجلس دبي الرياضي لتقديم مشهد مميز لما يفعله البشر وما يمكن للتكنولوجيا تحقيقه، ولن نكتفي بتنظيم عرض للطيران والتسابق الجوي بين مجموعة من المتسابقين ببدلات طيران مبتكرة نعمل على تطويرها منذ عام 2017 وتجارب طيران استعراضي في أكثر من 260 حدثًا مباشرًا في أكثر من 45 دولة، بل سنعمل أيضا على زيادة قوة المنافسة والتشويق في الحدث من خلال مسار الطيران الذي يتضمن تحديات للمتسابقين تحتاج إلى قدرة عالية على المناورة والدقة وسرعة الطيران لتحديد المتسابقين الأربعة الأفضل للتنافس على المراكز الثلاثة الاولى الذين سيصعدون على منصة التتويج".

من جانبه قال سامر الشمري، مدير البطولة: "يسعدنا أن تقام هذه البطولة في الوجهة البحرية دبي هاربر، الأبرز والأكثر تفرداً من نوعها في المنطقة، حيث أنها ستكون الأولى من نوعها ويحتاج الفوز فيها الى مهارة عالية في الطيران باستخدام البدلة النفاثة لتقديم أفضل أداء خلال الطيران في المسار الذي حددته اللجنة المنظمة والذي يتضمن تحديات مختلفة، والتفوق على نخبة الرياضيين المشاركين في الحدث، كما أننا سنعمل على الاستفادة من نجاح هذا الحدث من أجل تكوين مركز لتطوير الرياضة ونشر ممارستها".

وستقام منافسات البطولة في المنطقة الواقعة بين دبي هاربر وسكاي دايف دبي نظراً لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات حيث سيرتدي المتسابقون بدلات صممت خصيصاً لمثل هذا النوع من السباقات وتم في تصميمها مراعاة جوانب الصحة والسلامة ومن بينها الحماية من الغرق وتوفر خاصية الطفو فوق سطح المياه.





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