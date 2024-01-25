استعداداً للمونديال..4 مباريات ودية لأبيض الشاطئية أمام روسيا والمكسيك وبيلاروسيا



يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية 4 مباريات ودية خلال معسكره الداخلي الحالي الذي دشنه أمس استعدادا لخوض منافسات "مونديال" الشاطئية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

ويلتقي منتخب الإمارات خلال معسكره مع منتخبات روسيا يومي 31 يناير الجاري و2 فبراير، والمكسيك يوم 6، وبيلاروسيا يوم 8 فبراير المقبل.

ويتنافس منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ودشن المنتخب معسكره الداخلي أمس الأربعاء بمشاركة 18 لاعباً وهم: حميد جمال، ومحمد الجسمي، وسعيد عيد، وعبدالرحمن محمد، ووليد المحمدي، وعلي المحمدي، ووليد بشر، وأحمد بشر، وراشد عيد، وعباس علي، وهيثم الكعبي، وكمال علي، وعبدالله عباس، وعبدالله دهقاني، وهشام منتصر، وأحمد الملاحي، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، تحت قيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز

وأشاد عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية بجهود الجهاز الفني ولاعبي المنتخب خلال فترات الإعداد الماضية، حيث يحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم استعدادات المنتخب عبر مجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية ولعب مباريات والمشاركة في بطولات دولية ودية.

وأشار إلى أن صفوف المنتخب تضم مجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة, غالبيتهم شاركوا في النسخ السابقة من المونديال ، واكتسبوا خبرات كبيرة، وأن هذا التطور وضع منتخبنا في المركز الثامن على المستوى الدولي والثاني آسيوياً والأول على مستوى المنتخبات العربية في أخر تصنيف للاتحاد الدولي.

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم مؤخراً معسكره الخارجي في البرازيل، الذي أقيم في الفترة من 3 إلى 21 يناير الجاري، وشارك خلاله في بطولة دولية ودية ضمت منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، وخاض أربع مباريات ودية أمام فرق برازيلية.

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