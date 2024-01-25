الرصاصة أصابت حافلة جماهير مونشنجلادباخ..شرطي يُطلق النار على هامش مباراة بالدوري الألماني

أعلن مكتب المدعي العام في أوجسبورج اليوم الخميس، أن شرطيا ألمانيا أطلق النار من سلاحه وهو في الخدمة على هامش مباراة أوجسبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم في أغسطس الماضي، يواجه اتهامات جنائية.

وأشار ممثلو الإدعاء إلى أن الشرطي، الذي كان في الخدمة خلال المباراة، متهم بارتكاب أذى جسدي خطير وإتلاف الممتلكات بسبب الرصاصة التي أطلقها.

وأصيب العديد من رجال الشرطة الآخرين ،الذين كانوا في سيارة للشرطة مع مطلق النار، بصدمة بينما أصيب شرطي بشظية زجاج عندما اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي للسيارة .

كما أصابت الرصاصة أيضا حافلة جماهير مونشنجلادباخ دون أن تؤدي إلى إصابات بين الركاب .

وقال مكتب المدعي العام إن الشرطي أطلق الرصاصة بدون سبب مفهوم.

وتقرر إيقاف الشرطي عن العمل بعد الحادث واستبعدته الشرطة البافارية من قوات تأمين مباريات كرة القدم.

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