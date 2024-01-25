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السعودية وتايلاند تتعادلان في مباراة الفرص الضائعة وعمان تودع كأس آسيا

1/25/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة السعودية وتايلاند اليوم الخميس إلغاء هدفين لكل فريق بداعي التسلل مع إهدار ركلة جزاء للمنتخب السعودي قبل أن تنتهي بالتعادل السلبي، بينما ودع منتخب عمان منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بعدما تعادل مع قيرغيزستان 1-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة السادسة.

واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى سبع نقاط وتلتها تايلاند بخمس نقاط بينما ودعت عمان البطولة بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين وصعد منتخب إندونيسيا من المجموعة الرابعة كواحد من أفضل أربعة منتخبات أحرزت المركز الثالث.

وكان منتخبا السعودية وتايلاند قد حسما تأهلهما بالفعل إلى الدور الثاني مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، لكن مباراة اليوم شهدت صراعا على الصدارة.

وبدت المباراة متكافئة نسبيا في البداية لكن سرعان ما فرض المنتخب السعودي تفوقه وأحكم قبضته على مجريات اللعب، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الجادة التي أسفرت عن اهتزاز الشباك ثلاث مرات لكن لم يحتسب الحكم هذه الأهداف بداعي التسلل، كما أهدر عبد الله رديف فرصة التسجيل للسعودية من ركلة جزاء.

ولم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني، إذ واصل المنتخب السعودي تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي وكثف هجماته بشكل كبير في الدقائق الأخيرة أملا في خطف هدف الفوز وتحقيق العلامة الكاملة لكن دفاع تايلاند كان له بالمرصاد كما لعب الحارس سارانون انوين دورا بطوليا في إنقاذ الشباك من أكثر من هدف محقق.

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