محمد صلاح: أسابق الزمن للعودة لمنتخب مصر في كأس الأمم



قال محمد صلاح قائد مصر إنه يسابق الزمن للتعافي من الإصابة والعودة لمنتخب بلاده الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما عاد لإنجلترا للخضوع للتأهيل مع ناديه ليفربول.

وغادر هداف الجيل الحالي لمنتخب مصر لإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في ساحل العاج.

وقال صلاح عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "بدأت امبارح (بالأمس) برنامج العلاج والتأهيل وهعمل (سأقوم) كل حاجة ممكنة علشان (كي) أكون جاهزا في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان (كما كان) متفقا عليه من البداية".

وأضاف صلاح الذي أرفق صورة له من مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 حينما شارك وهو لم يتعاف بشكل كامل من إصابة في الكتف "برضو (لا زلت) بحبها (مصر) وبحب ناسها... حاولوا أكتر".

وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الستة عشر بالبطولة وتواجه الكونجو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وكان ليفربول قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أن صلاح سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف فور وصوله.

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