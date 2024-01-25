أكثر من 10 ملايين درهم جوائز أمسية فاشن فرايداي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل ثاني أمسياته الكبرى بكرنفال سباقات دبي، أمسية "فاشن فرايداي" غداً الجمعة على مضمار ميدان، التي تعد واحدة من أكبر أمسيات سباقات الخيل في دبي والإمارات والمنطقة، برعاية "لونجين".

وتكتسب هذه الأمسية أهمية خاصة نظرا لما تتميز به من سباقات رفيعة المستوى جميعها من السباقات الفئوية، علاوة على تضمنها فعاليات ومسابقات مصاحبة، في توقيت مثالي للخيول والسباقات في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وعلي عبد الرحمن آل علي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، ومجموعة من المدربين المشاركين بالأمسية.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن إعادة هيكل كرنفال سباقات دبي بدأت تؤتي ثمارها، كاشفاً عن جوائز مالية ضخمة مرصودة لسباقات الأمسية تتجاوز 10 ملايين درهم بالإضافة للحوافز الإضافية للخيول الفائزة بالسباقات المؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي، والجوائز المرصودة لبقية الفعاليات ومسابقات الأزياء والترشيحات.

وقال: "وصلنا ذروة موسم السباقات بنادي دبي لسباق الخيل وكل المؤشرات تبشر بنجاح كبير وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وفعاليات أمسية "فاشن فرايدي" من أهم الفعاليات التي ينظمها النادي بالموسم، فبالإضافة لسباقاتها الفئوية، هناك الفعاليات المصاحبة التي تثري الحدث".

وأضاف: " لونجين داعم قوي للسباقات وألعاب الفروسية في دبي لسنوات عدة، ويسرنا أن يكونوا الضابط الرسمي للتوقيت في مضمار ميدان".

وقال إن الجوائز الضخمة المرصودة للسباقات تقدم رسالة أن نادي دبي لسباق الخيل يقدر كل الجهود من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في سباقات النادي، أما الفعاليات المصاحبة فقد وضعنا هذا الموسم جوائز تزيد على مليون درهم، من ضمنها جوائز الترشيحات لجمهور السباقات بمضمار ميدان، وهدفنا أن نشكر دعم الجمهور وحضوره اللافت لكل سباقات نادي دبي لسباق الخيل".

وأعلن ارون شاربي مستشار السباقات بنادي دبي لسباق الخيل أن الهدف من إعادة برمجة موسم السباقات، هو جعل دبي مركزاً للسباقات الإقليمية وجذب الخيول الدولية في وقت مبكر بالموسم، موضحاً أن هناك أكثر من 20 من الخيول الدولية من 6 دول مختلفة تشارك بالأمسية.

وتشهد أمسية فاشن فرايدي 9 سباقات رفيعة من بينها 3 من الفئة الأولى، بالإضافة لحافز مرصود في 3 سباقات مؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز