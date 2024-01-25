رحلة سفاري للاعبي الوصل للابتعاد عن الضغوط

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، برحلة سفاري مسائية في صحراء دبي، للابتعاد بالفريق عن ضغط التدريبات التي عاد إليها الفريق مؤخراً، استعداداً لاستئناف المنافسة في المسابقات المحلية.
وكان لاعبو الوصل انتظموا في تدريبات يومية بعد حصولهم على فترة راحة قصيرة خلال فترة التوقف الحالية، ويتصدر الفريق جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 30 نقطة، كما نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
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