رحلة سفاري للاعبي الوصل للابتعاد عن الضغوط

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، برحلة سفاري مسائية في صحراء دبي، للابتعاد بالفريق عن ضغط التدريبات التي عاد إليها الفريق مؤخراً، استعداداً لاستئناف المنافسة في المسابقات المحلية.

وكان لاعبو الوصل انتظموا في تدريبات يومية بعد حصولهم على فترة راحة قصيرة خلال فترة التوقف الحالية، ويتصدر الفريق جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 30 نقطة، كما نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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