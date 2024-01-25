عادل صقر يستعد لخوض التجربة 14 في مسيرته

فسخ عادل صقر عقده مع فريق جلف يونايتد بالتراضي مقدماً الشكر لإدارة النادي وقال: لم تحدث أي مشكلة ولم يحدث أي خلاف مع أحد ولكني فضلت البحث عن تحدِ جديد وتقديم الإضافة مع فريق آخر وأمامي عدة عروض أدرسها حالياً وسأقرر مصيري بعدها.

وتابع: لن أتوقف وسأواصل المشوار ستكون هناك محطة أخرى في مسيرتي، أحب كرة القدم وأشعر بأني قادر على الاستمرار ووضع بصمتي.

وأضاف: حققت رقماً قياسياً في عدد الأندية التي لعبت لها بالدولة وأستعد لخوض التجربة 14 في مسيرتي.

وقال وجدت معاملة جيدة من الجميع في «جلف يونايتد»بداية من رئيس مجلس الإدارة مروراً بالمدرب واللاعبين.

تراجع

وعن دوري الدرجة الأولى قال: المستوى الفني في الموسم الحالي أقل من المواسم الماضية نظراً لتراجع مستوى فرق مهمة مثل الحمرية ودبا الفجيرة إلى جانب الفوارق الكبيرة في الإمكانات المالية التي صنعت فوارق فنية لكن أتوقع أن يرتفع المستوى في الدور الثاني.

وعن الفرق المرشحة للصعود قال:العروبة مرشح أول للصعود فيما تتنافس فرق الظفرة ودبا الحصن حالياً على البطاقة الثانية لكن عدد الفرق التي تتنافس على المركز الثاني سيزيد في الدور الثاني ليشمل دبا الفجيرة والعربي وفرقاً أخرى.

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