آمال لعصر خالٍ من الدمار

تصيبني نشرات الأخبار بالتوتر على مدار سنوات، بما تحمله من أخبار حروب ونزاعات نتائجها قتل ودمار ودماء لقتلى أبرياء من أطفال ونساء وشيوخ لا ناقة لهم ولا جمل في أي فتيل حرب تشتعل فيها دوامة القتل التي لا تتوقف في شتى أرجاء الكرة الأرضية، وبات السؤال الذي يؤرّقني ويردده لساني أحياناً وفي عقلي دوماً : إلى متى؟

إلى متى ستستمر مظاهر الحروب ومشاهد الدماء على الشاشات الفضائية؟

ألم يحن الوقت ليتجه العالم إلى نشر أفكار المحبة والسلام ونبذ الصراع والقتال والرقص على جثث الضحايا والأبرياء؟

إن هذا العالم المجنون يسعى إلى نهايته المحتومة بسرعة الصاروخ، أكاد أجزم أن الكائنات الأخرى التي تشارك الإنسان في هذا الكون باتت لا تحتمل نزقه وجرائمه في حق نفسه وبيئته. عفواً .. لا أريد أن أنظر عليكم أو أبدو كمفكر فيلسوف يعطي النصائح ويقدم الإرشادات، ما أنا إلا واحد من البشر بكل ما فيهم من آمال وآثام وتطلعات ونفسيات، لكن لا شك في أننا نتحمل عبء مسؤولية ما وصلنا إليه من سلوك عدواني يجر الإنسانية إلى هاوية سحيقة.

أناشدكم أيها البشر بكل لغاتكم: أوقفوا الحروب وانشروا السلام، كفوا عن إراقة الدماء واطووا صفحة العداوات، اغسلوا النفوس من الأحقاد وصفوا القلوب من الأضغان، فكلنا راحلون عن الدنيا وإلى رب عليم بكل ما يدور منقلبون.

أيها الناس: نريد أن نعيش كما يعيش الأطفال بكل ما يحملون من براءة ونقاء، بلا أحقاد أو أضغان أو أحساد، نريد أن نصفى خلافاتنا ونتجاوز عن أخطائنا وتسود أخلاقنا وتنتقل آمالنا لواقع ملموس، فكلنا مغادرون.



أناديكم بكل خير في نفوسكم، أطلبكم بكل تواضع، لا نريد أن نسمع صوت المدافع والرصاص، أو نحيباً يقطّع الأكباد من مكلوم فقد عزيزاً أو أم ضيّعت وليداً، لا نريد أن نرى أشلاء ضحايا مقطّعة على شاشات إعلامنا، فقد كرهنا الدم الأحمر القانى وأصبح كابوساً يؤرقنا ويطرد نومنا. فقط نريد السلام، نريد أن يسود بيننا الوئام، فنرى آثاره على مجتمعاتنا فيصبح الحب والوئام سمة مجتمعاتنا وعالمنا كله بلا تفرقة بسبب لون أو جنس أو عرق أو ديانة ..

نريد أن تعلو البسمة والبشاشة وجوه الأنام فلا نرى إلا ما يسّر ويفرح الإنسان. أم تراني كما يشير لي بعض الأصدقاء بأنني إنسان حالم رومانسي لا يعيش واقعه؟

فلعل ندائي يصادف مجيباً، فيصبح نافذاً في زمن ضاعت فيه المبادئ والأخلاق وتربعت على الإنسانية الأنا.