عبدالله بن زايد يحضر جانباً من حفل استقبال خريجي منصة دراية للمتحدثين



حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية جانبا من حفل استقبال خريجي منصة "دراية للمتحدثين" الذي أقيم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. كما حضر الحفل معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الخريجين مشيدا بدور المنصة في تطوير وتنمية مهاراتهم في العديد من المجالات التخصصية وتعزيز الوعي تجاه مختلف القضايا الملحة.

والتقط سموه صورة جماعية مع الخريجين مثنيا على الجهود التي بذلوها خلال فترة تدريبهم.

وتعد منصة "دراية للمتحدثين" التي تأسست عام 2021 من المنصات الرائدة في تأهيل المتحدثين المحترفين وتطوير مهاراتهم وفق أعلى المعايير العالمية ؛ وتقدم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير أداء الكفاءات وتمكينها للحديث الإعلامي المحترف في مجالاتها واختصاصاتها.

من جانبها أكدت هند خليفات مدير عام منصة دراية للمتحدثين على أهمية دور المنصة في تأهيل المتحدثين المحترفين وتطوير مهاراتهم وفق أرقى المعايير العالمية، حيث تسعى المنصة إلى تحفيز الإبداع والابتكار، مما يمكن المتحدثين المستقلين حول العالم من نقل رسائلهم بشكل فعّال وتطوير وسائل عملهم بطرق مبتكرة.

وأشارت إلى دور المنصة في تمكين القدرات الشخصية وتطوير المهارات القيادية لافتة إلى أن تدريب المتحدثين يلعب دورا محوريا في تطوير مهاراتهم للحديث الإعلامي بشكل محترف وابتكاري، وهو أمر أساسي في ظل التحديات المتزايدة في عالم الاتصال الحديث.

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