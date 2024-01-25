محمد الكويتي: تأمين المنظومات غير المأهولة وذاتية القيادة يضمن تطورها وأداء مهامها بشكل آمن

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية الأمن السيبراني في تأمين المنظومات غير المأهولة وذاتية القيادة التي تعتمد على تقنيات حديثة بما يضمن استدامتها وتطورها وأداء مهامها بشكل آمن .

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2024 إن هذا الحدث الدولي يعكس مكانة الإمارات الرائدة عالميا مركزا للأنظمة غير المأهولة والتكنولوجيا المتقدمة مشيرا إلى أن التحول الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يمس جميع القطاعات ويسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الأعمال بما يعزز مسارات التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر تطورا وتقدما وازدهارا .

وأشار إلى المشاركة المحلية و الدولية والإقليمية الواسعة في هذا الحدث المهم إضافة إلى الجهات الحكومية والاكاديمية وحضور الطلبة للتعرف على جديد التكنولوجيا بما يعزز ثقافة الأمن السيبراني لدى المؤسسات والأشخاص المستخدمين والمطورين والمصممين لا سيما المستخدمين للمنظومات غير المأهولة والذين يجب أن يتبعوا المعايير الرئيسية التي تؤمن صناعة الأنظمة غير المأهولة وذاتية القيادة .

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي إن مشاركة المجلس في المعرضين تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، إضافة إلى تسليط الضوء على تأمين المنظومات غير المأهولة وما تعتمد عليه من ذكاء اصطناعي وتقنيات حديثة. وأضاف أن المعرضين يوفران فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات مع أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. الجدير بالذكر أن معرضي يومكس وسيمتكس يعدان من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في العالم وتنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين إضافة إلى كبرى الشركات الدولية والشركاء الإقليميين والعالميين من قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في أبوظبي.





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