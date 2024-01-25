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«إلهام الأمل بالذكريات الدافئة» مبادرة صحية في حديقة الصفا

1/25/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بالتعاون مع نادي ذخر لكبار المواطنين بحديقة الصفا، نظمت أكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث مبادرة «إلهام الأمل بالذكريات الدافئة».

وذلك كجزء من حملة «صحتي ثروة لوطني»، وجرت الفعالية في مقر نادي ذخر بحديقة الصفا في دبي.

حيث شارك فيها عدد كبير من أفراد المجتمع، ونظمت المبادرة بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين في «دبي الصحية»، وجمعية أصدقاء كبار المواطنين في الشارقة، وتعتبر هذه الجهود التعاونية مسؤولية اجتماعية تؤكد على أهمية الصحة للجميع من خلال التفاعل مع المجتمع.

وأكد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي في القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية تغيير نظرتنا تجاه النشاط الصحي وشدد على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أنه يمكننا من خلال مثل هذه المبادرات المجتمعية تحقيق التغيير الإيجابي في حياتنا الصحية.

وحول هذه المبادرة أشار الدكتور بسام درويش، المدير المؤسس لأكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين كبار المواطنين وعائلاتهم من خلال تقديم رعاية شاملة.

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