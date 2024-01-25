الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.5% في العام 2023

سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة من العام 2023، وفق ما أظهرت بيانات حكومية، في وقت يكثف الرئيس جو بايدن حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وأفادت وزارة التجارة بأن أكبر اقتصاد في العالم سجّل معدلاً سنوياً للنمو بلغ 3,3 % في الربع الأخير، مدفوعاً بسوق توظيف قوي وإنفاق المستهلكين.

ورفع ذلك النمو على مدى العام بأكمله إلى 2,5 %، في تحسن عن العام 2022.

كما أن البيانات الأخيرة تبعث على التفاؤل بأن الولايات المتحدة نجحت في خفض التضخم بفضل رفع معدلات الفائدة من دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع «يعكس الزيادات في إنفاق المستهلكين والصادرات وإنفاق الدولة والحكومات المحلية» وغير ذلك.

وتوقع محللون مطلع العام 2023 أن يفقد إنفاق المستهلكين زخمه مع تراجع المدخرات التي تراكمت في فترة وباء كوفيد وبينما بقيت تكاليف الإقراض مرتفعة.

وحذّر البعض من أن البلاد قد تدخل في ركود لكن القوة المفاجئة في سوق العمل عززت النمو، فيما بقي معدل البطالة منخفضاً رغم تراجع وتيرة التوظيف.



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