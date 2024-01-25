أدنوك و الاتحاد للقطارات تسيران أول رحلة لنقل الركاب بين مدينتي أبوظبي والظنة

قام فريق الإدارة التنفيذية لشركة "أدنوك" برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، باستقلال أول رحلة لنقل الركاب باستخدام شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة "الاتحاد للقطارات"، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، تربط بين مدينتي أبوظبي والظنة. وتعد هذه الخدمة قيد التطوير وعند تشغيلها بشكل رسمي، ستتيح لموظفي "أدنوك" والمتعاقدين معها التنقُّل بين الوجهتين بسهولة ويسر.

وبعد وصول الرحلة إلى وجهتها، قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وفريق الإدارة التنفيذية لأدنوك بجولة تفقدية لمتابعة أحدث التطورات في مشاريع النمو الاستراتيجي لأدنوك والتي شملت مشروع "بروج 4"، وعدداً من مشاريع شركة "أدنوك للتكرير"، ومحطة الرويس للغاز الطبيعي المسال التي تخطط الشركة لتطويرها.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتطوير البنية التحتية في الدولة، تأتي الشراكة بين 'أدنوك' و'الاتحاد للقطارات' تماشياً مع أولويتنا الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة في دفع عجلة النمو في دولة الإمارات وتعزيز ازدهارها المستقبلي عبر تطبيق حلول عمليّة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع النقل. ويهدف تطوير خدمات نقل الركاب عبر السكك الحديدية، بمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة 'الاتحاد للقطارات'، إلى ربط المراكز الرئيسة للتجارة والصناعة والتصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتسهيل تنقل السكان في الدولة، حيث يمثل هذا المشروع مُمكّناً رئيساً لإحراز تقدمٍ ملموس في مجال الحلول منخفضة الكربون، وتسريع النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجهود الحدّ من الانبعاثات، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وشعبها".

وأضاف: "يعكس مستوى التطور الذي تم تحقيقه في تنفيذ مشاريع 'أدنوك' في مدينة الرويس الصناعية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والتقنيات المتطورة، تفاني وإخلاص كوادر الشركة، ويؤكد كذلك على التزام 'أدنوك' بالتميز والابتكار، وسيكون لهذه المشاريع والخبرات والكفاءات القائمة عليها، دور مهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها منتجاً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة". وتمثل هذه الرحلة استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" و"الاتحاد للقطارات" التي تقوم بتشغيل مسار لقطار الاتحاد لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في "شاه" و"حبشان" إلى منشآت التصدير في مدينة الرويس الصناعية. وتعليقاً على علاقة الشراكة الراسخة بين "الاتحاد للقطارات" و"أدنوك".

وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: "سعدنا باستضافة اجتماع فريق الإدارة التنفيذية لأدنوك على متن الرحلة الأولى لقطار الركاب، حيث نفخر بوجود شريك وعميل استراتيجي مثل أدنوك التي كانت من أوائل الشركات التي تبنت حلول النقل بالسكك الحديدية في الدولة.

وفي إطار جهودنا المستمرة لعقد شراكات استراتيجية في القطاعين العام والخاص، نسعى لتطوير منظومة نقل متكاملة في الدولة، عبر "قطار الاتحاد" والذي نعمل على تنفيذه وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة وتحت إشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لنسهم في تعزيز المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية، عبر توفير حلول نقل أكثر فعالية وموثوقية ووفق أفضل المعايير والمستويات العالمية، لتحقيق الربط المتكامل للمُدن والصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة".

وتركز الشراكة بين "أدنوك" و"الاتحاد للقطارات" على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أفضل استفادة من الموارد والخدمات المحلية، وتشجيع التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. ويتواصل العمل في توسعة مشروع "بروج 4" البالغة قيمته 22 مليار درهم والمتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2025، والذي يساهم في دعم "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة"، وإضافة 1.4 مليون طن من "البولي إيثيلين" إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية، ورفع الطاقة الإنتاجية لمادة "البولي أوليفينات" في دولة الإمارات إلى 6.4 ملايين

طن سنوياً.

وعند استكمال "أدنوك للتكرير" مشروع "تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام"، سيساهم في توسيع حجم المنتجات التي تتم معالجتها في مصفاة الرويس. كما تم الانتهاء من أعمال تطوير مشروع "استرداد الحرارة المهدرة" لإضافة ما يصل إلى 230 ميجاواط من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. ومع توقع بدء عمليات الإنتاج في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، سيكون هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.

ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 مليون طن متري سنوياً لكل منهما وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. وعند اكتماله، من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

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