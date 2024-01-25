2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 375.86 مليون درهم و537 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 990.36 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 17.9 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، ثم مبايعة بقيمة 16.76 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.



وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيل 29 مبايعة بقيمة 84.32 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بـ 21 مبايعة بقيمة 68.73 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 26.7 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29

مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.



وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 72.13 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 58 مبايعة بقيمة 104.63 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بـ 35 مبايعة بقيمة 58.47 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.02 مليار درهم منها 21 رهنا للأراضي بقيمة 86.33 مليون درهم و202 رهن فلل وشقق

بقيمة

935.47 مليون درهم، أهمها بمنطقة المزهر الأولى

بقيمة 250 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 150 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 360.22 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 135.17 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 58.59 مليون درهم.





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