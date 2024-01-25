نجاح مفاوضات بغداد وواشنطن لتحديد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية نجاح جولات المفاوضات المستمرة بين العراق والولايات المتحدة، التي انطلقت في أغسطس من العام الماضي، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم: «تعلن الحكومة العراقية، بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره».

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى «الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية، مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين، بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي».

وأكد أن العراق وأمريكا يعبران عن «دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، وأنّ الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية، إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة».

ودعت الحكومة العراقية، في البيان، إلى «عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة».

وجدد العراق «التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد وتؤكد الحكومة ترحيبها بهذا الاتفاق، وتعده جزءاً من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب».

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