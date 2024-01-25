عقب وداع كأس أسيا..الاتحاد العماني يعلن انتهاء مشوار المدرب إيفانكوفيتش

أبلغ الاتحاد العماني لكرة القدم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب الوطني، بعدم الرغبة في تجديد عقده، وذلك عقب الخروج المخيّب للآمال من دور المجموعات لكأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

وأخفق المنتخب العماني في بلوغ الادوار الاقصائية بعد وقوعه في فخ التعادل أمام قيرغيزستان 1-1 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة، ليحتل المركز الثالث بنقطتين فقط من تعادلَين وخسارة.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "الاتحاد العماني لكرة القدم يبلّغ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعدم رغبة الاتحاد التجديد معه وذلك مع نهاية مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023".

وتابع "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا للاحمر، متمنين له التوفيق في مشواره القادم".

من جهته، كان ايفانكوفيتش (69 عاماً) صرّح بعد التعادل المخيب "في عالم كرة القدم ليس هناك مباراة سهلة أو صعبة، لقد كانت محتدمة، اللاعبون أبلوا البلاء الحسن وقدموا ما عليهم، أخذنا الاسبقية، لكننا ارتكبنا اخطاء فادحة".

وتابع "في الوقت الراهن لا استطيع التحدث عن اسباب الخسارة ومكامن الخلل، اليوم اللاعبون سعوا جاهدين للفوز لكن احيانا تذهب الرياح كما لا تشتهي السفن".

وأضاف "اذا اردنا تحليل المباراتين السابقتين امام السعودية وتايلاند، كنا دائما الجانب الافضل، لكن الحظ لم يحالفنا والنتائج لم تصب في مصلحتنا"

وختم "لا أريد التحدث عن الامور الفنية الآن. اظهرنا اداء جيدا في جميع المباريات وما كان ينقصنا هو ترجمة الفرص".

ولم يكن إيفانكوفيتش الذي عُيّن في منصبه مدرباً لعمان في 2020 بديلاً للهولندي إيرفن كومان ثم جدّد عقده في 2021 لمدة عامين ينتهي مع اختتام منافسات كأس آسيا في قطر، يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الرياضي العماني. وزادت حدة الانتقادات للكرواتي بعد الخسارة في نوفمبر الماضي أمام قرغيزستان 0-1 في التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

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