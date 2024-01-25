اندلاع حريق ضخم بواجهة مستشفى غاندي في إيران

أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، اندلاع حريق في مستشفى «غاندي» بالمدينة.

وصرح المتحدث جلال مالكي، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، بأنه وفقاً لتقارير أولية، كان الحريق في معظمه بواجهة مبنى المستشفى، وامتد إلى بعض الطوابق.

وأضاف: «تم إرسال سيارات من 8 مراكز إطفاء إلى موقع الحادث، ولم ترد أنباء عن إصابات أو وفيات محتملة حتى الآن».

وتابع: «لا نعرف حتى الآن من أي جزء بدأ الحريق، وسنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق».

وقال قدرت الله محمدي، رئيس إدارة الإطفاء، لمراسل «فارس»: «نقوم بعملية الإطفاء، وتم نشر فرق الإطفاء لهذا الغرض»، موضحاً أن لم يتعرَّض للانهيار، وأن رجال الإطفاء دخلوا المبنى. وبدأ تحقيق لتحديد ملابسات الحريق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بيدرام باك إي ين: «في الوقت الحالي، يتم نقل المرضي من مستشفى غاندي إلى مستشفيات أخرى في طهران».

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