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الروائية التركية إليف شفق متهمة بالسرقة

1/25/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدانت محكمة في إسطنبول الروائية البريطانية - التركية إليف شفق بتهمة السرقة الأدبية، مقررةً أن تدفع تعويضاً بلغ أكثر من 5 آلاف دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ورفضت شفق، في بيان نشرته دار «دوغان كتاب» للنشر التي تتعامل معها، اليوم، الاتهامات الموجَّهة إليها، واصفةً إياها بأنها «افتراء»، ومؤكدةً أنها ستستأنف ضد الحكم.

وجاء قرار المحكمة، أمس، لمصلحة الكاتبة التركية مينا جوكتشا كيريكانات التي أقامت الدعوى.

وأوضحت كيركانات أن رواية شفق «قصر البرغوث» التي نُشرت لأول مرة عام 2001. وغرَّمت المحكمة شفق أكثر من 5000 يورو (5417 دولاراً).

يًذكر أن شفق كانت قد حصلت على العديد من الجوائز، ولها 19 كتاباً، واشتُهرت بكتابيها الأكثر مبيعاً: «قواعد العشق الأربعون» و«لقيطة إسطنبول».

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