وول ستريت جورنال: أمريكا حذرت إيران مسبقاً من هجوم داعش الإرهابي في كرمان

حذرت الولايات المتحدة إيران سرا من أن تنظيم داعش الإرهابي يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل أكثر من 100 شخص في تفجيرين انتحاريين منسقين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

وذكر المسؤولون الأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، أن التحذير السري جاء بعد أن حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تفيد بأن فرع داعش في أفغانستان، كان يخطط لمهاجمة إيران.

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