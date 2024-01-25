وول ستريت جورنال: أمريكا حذرت إيران مسبقاً من هجوم داعش الإرهابي في كرمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت الولايات المتحدة إيران سرا من أن تنظيم داعش الإرهابي يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل أكثر من 100 شخص في تفجيرين انتحاريين منسقين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.
وذكر المسؤولون الأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، أن التحذير السري جاء بعد أن حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تفيد بأن فرع داعش في أفغانستان، كان يخطط لمهاجمة إيران.
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